Чи можуть діти самостійно евакуюватися під час війни: роз’яснення правозахисниці
У багатьох випадках діти хочуть евакуюватися, на відміну від їхніх батьків
Під час евакуації батьки часто відмовляються виїздити, хоча їхні діти, навпаки, хотіли б евакуюватись. Але в таких випадках за міжнародними гуманітарними стандартами потрібен дозвіл батьків, розповіла в інтерв’ю «РБК» програмна директорка благодійної недержавної організації «СОС Дитячі Містечка України» та голова правління «Українська мережа за права дітей» Дар'я Касьянова.
За словами Касьянової, під час евакуації з дітьми має бути законний представник, але одна з проблем полягає у тому, що часто батьки самі не хочуть виїздити, і їх доводиться вмовляти.
«На жаль, діти самі без згоди батьків евакуюватися не можуть. Отак просто взяти й вивести дітей – це було б порушенням міжнародних гуманітарних стандартів. Відповідно до вимог, евакуація дитини має проходити з батьками. Ми не можемо розривати сім'ю. Тому працюємо, щоб впевнити батьків, допомогти їм прийняти рішення евакуюватися», – зазначила вона.
Правозахисниця додала, що до організації зверталися за допомогою неповнолітні діти, які евакуйовувалися самостійно.
«Пам'ятаю, до нас звернулися 8- і 14-річні дівчатка з прифронтової території. Вони просто самі знайшли евакуаційний автобус і поїхали. Коли по прибуттю волонтери запитали, де їхні батьки, ті відповіли, що виїхали самі. Діти подзвонили бабусі, сказали, що вони в безпеці. Далі волонтери почали шукати житло, намагалися довезти туди, де безпечніше, повезли в центр соціально-психологічної допомоги у Львові. Потім вже до них приїхала їх бабуся», – розповіла Касьянова.
Правозахисниця підкреслила, що якщо дитина хоче виїхати з небезпечної території, треба вмовляти батьків та отримувати їхній дозвіл.
Нагадаємо, усього у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Інспектор з комунікації, член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко розповів, що є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.
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