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Білорусь відправила депортованих українських дітей на військові навчання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білорусь відправила депортованих українських дітей на військові навчання
35 дітей з окупованого Росією українського міста Антрацит відправили до білоруського міста Могильов
фото з відкритих джерел

Як повідомили ЗМІ, білоруські військові «навчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях»

Влада Білорусі відправила групу українських дітей, яка нещодавно прибула з окупованої території України, на навчання з білоруськими військовими, щоб навчити їх евакуюватися у разі пожежі. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

У повідомленні йшлося про 35 дітей з окупованого Росією українського міста Антрацит на сході України, яких, за словами білоруської влади, відправили до білоруського міста Могильов.

Як повідомив державний телеканал «Беларусь 1», військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Наприкінці грудня Олександр Лукашенко зустрівся з дітьми, привезеними з окупованих Росією районів України. Про кількість дітей тоді не повідомлялося.
Дослідження Єльського університету виявило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

У березні минулого року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.

Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували навчати у Білорусі спецпризначенців і військових.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. 

Теги: Білорусь діти депортація військові окупація

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