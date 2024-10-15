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Північна Корея підірвала міжкорейські дороги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північна Корея підірвала міжкорейські дороги
Пхеньян пообіцяв повністю перекрити міжкорейські автомобільні і залізничні шляхи
фото з відкритих джерел

Південна Корея пообіцяла КНДР «рішучу відповідь»

Північна Корея підірвала ділянки міжкорейських доріг і залізничних ліній на своєму боці. Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Сеул заявив, що знав про плани КНДР та що Південна Корея не піддасться на провокацію і дасть «рішучу відповідь».

Вибухи сталися після того, як минулого тижня Пхеньян пообіцяв повністю перекрити міжкорейські автомобільні і залізничні шляхи і ще більше укріпити райони по свій бік кордону.

КНДР вже встановлює міни і бар'єри вздовж кордону, також було помічено додаткові роботи з використанням важкої техніки.

Варто зазначити, що Південна Корея витратила близько 180 млрд вон ($132 млн) на відновлення міжкорейської дороги.

Раніше стало відомо, що Північна Корея готує провокації пов'язані з підривом доріг, що з’єднують країну з Південною Кореєю.

Нагадаємо, Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні

До слова, американський лідер Джо Байден заявив про готовність США до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози.

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Теги: Північна Корея Південна Корея дороги

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