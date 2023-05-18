Військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу

Горбач: «Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах»

За словами військової, завдяки електронній черзі на військово-лікарські комісії «не потрібно буде приходити о 5 ранку до військового шпиталю»

До кінця травня військово-лікарські комісії (ВЛК) в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу. Про це на брифінгу сказала представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач.

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«Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні», – повідомила Оксана Горбач.

Представниця Управління стратегічних комунікацій додала, що завдяки цьому для запису на ВЛК «не потрібно буде приходити о 5 ранку до військового шпиталю, а потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря».

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Горбач також повідомила, що наразі збільшується кількість закладів, де можна пройти ВЛК, шляхом відкриття їх на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

«Ця взаємодія між Міноборони, Міністерством охорони здоров’я є дуже ефективною, оскільки ці додаткові ВЛК відкриваються за рахунок окремого фінансування», – пояснила Горбач.

Військова зауважила, що йдеться не про додаткове навантаження на лікарів, які вже працюють у ВЛК, а про відкриття нових ВЛК з додатковим штатом лікарів, які оплачуються в межах окремого пакета медичних послуг і, відповідно, окремого державного фінансування.

За словами Горбач, це дозволить зменшити навантаження на наявні ВЛК, а військовослужбовці «відчують, що черг стало менше і комісія проходить швидше».

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Нагадаємо, у межах проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запустило систему електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

До слова, Верховна Рада 2 травня, ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).