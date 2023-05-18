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Військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу
Горбач: «Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах»
фото: скріншот з відео Військового телебачення України

За словами військової, завдяки електронній черзі на військово-лікарські комісії «не потрібно буде приходити о 5 ранку до військового шпиталю»

До кінця травня військово-лікарські комісії (ВЛК) в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу. Про це на брифінгу сказала представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач.

«Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні», – повідомила Оксана Горбач.

Представниця Управління стратегічних комунікацій додала, що завдяки цьому для запису на ВЛК «не потрібно буде приходити о 5 ранку до військового шпиталю, а потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря».

Горбач також повідомила, що наразі збільшується кількість закладів, де можна пройти ВЛК, шляхом відкриття їх на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

«Ця взаємодія між Міноборони, Міністерством охорони здоров’я є дуже ефективною, оскільки ці додаткові ВЛК відкриваються за рахунок окремого фінансування», – пояснила Горбач.

Військова зауважила, що йдеться не про додаткове навантаження на лікарів, які вже працюють у ВЛК, а про відкриття нових ВЛК з додатковим штатом лікарів, які оплачуються в межах окремого пакета медичних послуг і, відповідно, окремого державного фінансування.

За словами Горбач, це дозволить зменшити навантаження на наявні ВЛК, а військовослужбовці «відчують, що черг стало менше і комісія проходить швидше».

Нагадаємо, у межах проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запустило систему електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

До слова, Верховна Рада 2 травня, ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

 

Теги: ЗСУ військові

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