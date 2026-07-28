На Запоріжжі росіяни атакували рятувальників під час ліквідації пожежі

Четверо працівників ДСНС постраждали через атаку ворога

У Запорізькому районі російські війська атакували рятувальників під час ліквідації пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники працювали на відкритій території лісництва, де ліквідовували пожежу. У цей момент російські військові завдали прицільного удару БпЛА. Внаслідок атаки четверо надзвичайників отримали акубаротравми.

Крім цього, двоє рятувальників зазнали легких осколкових поранень: один – руки, інший – шиї. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та підрозділи рятувальників, які виконують свою роботу з ліквідації наслідків обстрілів.

Росіяни вдарили по рятувальниках на Запоріжжі фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська неодноразово били по рятувальниках під час виконання ними службових завдань. Зокрема, на Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автомобілю ДСНС, коли рятувальники прямували на допомогу цивільним, унаслідок чого один із працівників отримав травми. На Сумщині РФ також атакувала підрозділ ДСНС під час роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Крім цього, у Краматорську російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль офіцерів-рятувальників, який загорівся після атаки.

У ніч проти 28 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворог застосував 131 безпілотник. ППО знищила або подавила 107 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання на дев’яти локаціях.

Раніше ворожий безпілотник уразив пасажирський поїзд у Запорізькій області. Легке поранення дістала одна з провідниць. Завдяки вчасній евакуації обійшлося без загиблих.