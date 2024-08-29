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Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
Протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136
фото з відкритих джерел

Окупанти запустили по Україні п'ять ракет та понад сім десятків дронів

У ніч на 29 серпня 2024 року окупанти знову атакували Україні ракетами та дронами. Протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом Росія атакувала трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, з повітряного простору Курської та Білгородської областей. Також окупанти запустили 74 «Шахеди» з Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

«У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України», – зазначив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Кількість збитих повітряних цілей окупантів
Кількість збитих повітряних цілей окупантів
фото: Telegram/Микола Олещук

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре атакували Київ та область безпілотниками. Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи.

Згодом стало відомо, що над столицею силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

До слова, унаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа.

Теги: окупанти війна безпілотник ракета Повітряні сили ЗСУ

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