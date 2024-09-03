Росіяни обстріляли університет в Сумах
Відомо про одного постраждалого
Ввечері 3 вересня російські окупанти завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Про це повідомлять в Сумській ОВА.
«Попередньо, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – йдеться в повідомленні.
У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали необідну медичну допомогу.
Як повідомлялося, у Сумах внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 1 вересня руйнувань зазнали заклад освіти та багатоповерхівки.
Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.
Коментарі — 0