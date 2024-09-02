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Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)
Наслідки ракетного удару по Сумах, 2 вересня 2024 р.
фото: ДСНС

Атаковано заклад освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок

Рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару по Сумах. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро – діти. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Напередодні, ввечері 1 вересня, ворог завдав удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Унаслідок атаки частково зруйнована будівля, виникло загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Сумах, 2 вересня 2024 р.
фото: ДСНС

«Надзвичайники оперативно ліквідували осередки горіння. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро дітей», – йдеться в повідомленні.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, у Сумах внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 1 вересня руйнувань зазнали заклад освіти та багатоповерхівки. 

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

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Теги: Суми діти ракетна атака

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