Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)
Атаковано заклад освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок
Рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару по Сумах. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро – діти. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Напередодні, ввечері 1 вересня, ворог завдав удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Унаслідок атаки частково зруйнована будівля, виникло загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.
«Надзвичайники оперативно ліквідували осередки горіння. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро дітей», – йдеться в повідомленні.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомлялося, у Сумах внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 1 вересня руйнувань зазнали заклад освіти та багатоповерхівки.
Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.
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