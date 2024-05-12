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На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»
фото з відкритих джерел

Ніяких заяв задля заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили

У тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині впав  дрон загарбників «Орлан».  Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Посеред окупованого вже 10 років Довжанська впав розвідувальний безпілотник загарбників «Орлан», – розповів він.

За словами голови ОВА, всі розуміють, чий він. «Бачили, звідки був запуск. Однак ніяких заяв задля заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили. Без вказівки зверху не можуть», – зазначив Лисогор

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БпЛА – чотири ZALA на Херсонщині та «Орлан-10» на Миколаївщині.

Триває триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Нашими воїнами відбито 27 атак на Краматорському напрямку. Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Теги: Луганщина дрон

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