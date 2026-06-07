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ЗСУ уразили нафтобазу та стратегічний паливний термінал в окупованому Криму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЗСУ уразили нафтобазу та стратегічний паливний термінал в окупованому Криму
Першою ціллю українських операторів БпЛА стала нафтобаза «Семиколодезянська»
фото: скріншот з відео

Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Підрозділи Middle-strike ССО за допомогою далекобійних ударних безпілотників успішно атакували відразу два критичні об'єкти паливної інфраструктури загарбників – нафтобазу «Семиколодезянська» та великий морський нафтовий термінал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Першою ціллю українських операторів БпЛА стала нафтобаза «Семиколодезянська», розташована у селищі Єди-Кую (яке окупаційна адміністрація продовжує називати Леніне). Об'єкт розташований на відстані близько 200 км від лінії бойового зіткнення, що раніше дозволяло ворогу почуватися у відносній безпеці.

Російські війська використовували цю базу як ключовий логістичний вузол для зберігання, накопичення та подальшого транспортування мазуту, дизельного пального і бітуму.

На території об'єкта розгорнуто дев’ять великих резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів кожен. Саме тут загарбники здійснювали масове завантаження залізничних та автомобільних цистерн, які згодом розвозили пальне всім окупованим півднем України для забезпечення бронетехніки та автотранспорту армії РФ.

Майже одночасно друга група українських ударних безпілотників подолала понад 250 км від лінії фронту та зафіксувала точні прильоти по території великого морського нафтового терміналу у Феодосії. Цей об'єкт є ще більш масштабним та критичним для життєздатності кримського угруповання ворога.

На феодосійському терміналі розташовані сім гігантських резервуарів для палива надвеликої ємності – по 10 тис. та 20 тис.кубічних метрів кожен. Комплекс функціонує як багатоцільовий хаб із перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн безпосередньо на морські танкери. Що найважливіше, саме цей термінал окупанти тримали як недоторканний паливний резерв на випадок виникнення надзвичайних ситуацій чи блокування Керченського мосту.

Результатом роботи спецпризначенців стало суттєве руйнування технологічних ліній перевалки та резервуарних потужностей окупантів, що миттєво спровокувало дефіцит на цивільному ринку пального і змусило загарбників обмежувати відпуск бензину.

«Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України», – резюмували у відомстві.

Наразі триває підрахунок сумарних збитків російського військово-промислового комплексу внаслідок нічних пожеж у Криму.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня 2026 року, масштабний колапс зафіксували в Краснодарі. На місцевих автозаправних станціях утворилися кілометрові черги з автомобілів, а водії годинами намагаються заправити баки на тлі критичного дефіциту на АЗС. 

Як відомо, у неділю, 7 червня 2026 року, в окупованому Севастополі окупанти запустили нову жорстку систему обліку та продажу бензину для приватного автотранспорту за персональними QR-кодами. Проте першу ж лімітовану партію електронних перепусток на пальне водії розібрали менш ніж за годину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Про повний перехід на цифрові норми розподілу дефіцитного бензину оголосив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Станом на ранок 7 червня всі наявні в системі QR-коди вже виявилися повністю розподіленими серед найбільш оперативних автовласників.

Згідно з розпорядженням окупантів, один водій має право згенерувати персональний QR-код на купівлю всього до 20 літрів пального. При цьому скористатися такою послугою дозволено лише один раз на сім днів. Наступний код для того самого автомобіля система дозволить створити тільки після завершення тижневого терміну.

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Теги: Крим окупанти ЗСУ

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