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Втрати ворога станом на 30 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9890 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 січня втратила

  • особового складу – близько 835940 (+1270) осіб,
  • танків – 9890 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 20614 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22412 (+17) од,
  • РСЗВ – 1264 (+0) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23510 (+54),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,
  • спеціальна техніка – 3725 (+4).
Втрати ворога станом на ранок 30 січня
Втрати ворога станом на ранок 30 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносії відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб втрати

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