Ворог може атакувати Україну одночасно 28 ракетами з Чорного моря

РФ порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

У Середземному морі перебуває п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр»

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться чотири ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 28 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шість кораблів та катерів; у Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 31 судно, з них сім суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – додають у ВМС.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.