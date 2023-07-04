Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Росіяни атакували Нікопольський район ударними безпілотниками

Уночі на 4 липня війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Ввечері ворог атакував Нікопольський район з БпЛА. Скинув боєприпаси на Марганецьку громаду. Постраждалих немає. Наслідки удару уточнюються», – заявив Лисак.

Нагадаємо, що протягом 3 липня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинули п'ять осіб, є руйнування. По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів), внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів та одну особу поранено. На територію Середино-Будської громади росіяни скинули дві міни.

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До слова, палала сьогодні Москва. У вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Стверджується, що внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.