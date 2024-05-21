ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині

Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли з невідомих причин

Через десять днів після початку наступу, темпи просування агресора сповільнилися

У рамках наступальної операції у Харківській області, російські війська планували частково оточити Харків і встановити над містом вогневий контроль. Про це з посиланням на «отримані військові плани» пише The Economist.

За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень раніше з невідомих причин.

Зазначається, що окупанти начебто «визначили два напрямки» атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також, як пише The Economist, на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до селища Печеніги. Вони просувалися вниз до Печенізького водосховища, щоб створити флангову загрозу для Куп'янська. Оскільки мінні поля не були достатньо підготовлені, росіянам це частково вдалося.

«Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було», – йдеться в публікації.

Через десять днів після початку наступу, темпи просування агресора сповільнилися. Наразі Україна утримує росіян приблизно на півдорозі до Вовчанська – міста, розташованого лише за 5 км від кордону, і на позиціях приблизно за 9 км вглиб України, далі на захід, біля села Липці.

«Росія не має достатньо сил для масштабного наступу на Харків, оскільки там перебуває близько 48 тисяч українських військових», – зазначає видання.

Водночас, як повідомляє The Economist, за словами військових, ситуація залишається нестабільною і може швидко змінитися.

Нагадаємо, російські загарбники зможуть просуватися в Харківській області ще кілька тижнів, допоки мають на цьому напрямку повну перевагу в ресурсах. Однак потім ситуація почне вирівнюватися. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю The Guardian.

Як повідомлялося, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.