Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли з невідомих причин
фото: glavcom.ua

Через десять днів після початку наступу, темпи просування агресора сповільнилися

У рамках наступальної операції у Харківській області, російські війська планували частково оточити Харків і встановити над містом вогневий контроль. Про це з посиланням на «отримані військові плани» пише The Economist.

За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень раніше з невідомих причин.

Зазначається, що окупанти начебто «визначили два напрямки» атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. Втім їх зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Також, як пише The Economist, на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до селища Печеніги. Вони просувалися вниз до Печенізького водосховища, щоб створити флангову загрозу для Куп'янська. Оскільки мінні поля не були достатньо підготовлені, росіянам це частково вдалося.

«Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, пройшовши через територію, де мали бути підготовлені мінні поля і серйозні інженерні укріплення, але не їх не було», – йдеться в публікації.

Через десять днів після початку наступу, темпи просування агресора сповільнилися. Наразі Україна утримує росіян приблизно на півдорозі до Вовчанська – міста, розташованого лише за 5 км від кордону, і на позиціях приблизно за 9 км вглиб України, далі на захід, біля села Липці.

«Росія не має достатньо сил для масштабного наступу на Харків, оскільки там перебуває близько 48 тисяч українських військових», – зазначає видання.

Водночас, як повідомляє The Economist, за словами військових, ситуація залишається нестабільною і може швидко змінитися.

Нагадаємо, російські загарбники зможуть просуватися в Харківській області ще кілька тижнів, допоки мають на цьому напрямку повну перевагу в ресурсах. Однак потім ситуація почне вирівнюватися. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю The Guardian.

Як повідомлялося, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Читайте також: Аналітики ISW оцінили, на яку відстань окупанти просунулися на Харківщині
Теги: Харків росія окупанти Харківщина наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підписаний з Путіним договір не вартує паперу, на якому його роздрукували
Про чергове намагання російської сторони посіяти сумніви в Україні
27 квiтня, 10:04
Безпілотники атакували Воронезьку область
Атака дронів на Росію: у Воронежі спалахнула пожежа
24 квiтня, 07:58
Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста
Сили оборони на 60% контролюють Вовчанськ – ОВА
Вчора, 14:13
Фіцо доставили в лікарню, а потім на операцію
Медики завершили оперувати Фіцо
16 травня, 01:14
Аналітик Пасі Паройнен: Наступ РФ на Харків виглядає як спроба залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу
Україна посилює підготовку до нового наступу росіян найближчими тижнями – Reuters
16 травня, 22:02
Російські добровольці показали, як викурюють окупантів із Вовчанська
Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська
18 травня, 03:47
У Краматорську лунають вибухи
У Краматорську лунають вибухи
18 травня, 11:24
Поліція затримала чоловіка, який напав на дитину
У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку
18 травня, 23:01
НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували дрони
Після нічної атаки призупинив роботу НПЗ у Краснодарському краї
19 травня, 12:59

Події в Україні

ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів
Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Здав ворогу місто: ексмер Куп'янська може сісти у тюрму довічно
Здав ворогу місто: ексмер Куп'янська може сісти у тюрму довічно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
22K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
16K
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
9426
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
9250
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
9008
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua