Окупанти п'ять разів ударили по Запоріжжю: є поранені (фото, відео)

Ворог вчергове атакував Запоріжжя КАБами та ракетами

Сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу є поранені. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. «Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються», – написав він.

Наслідки російської атаки по місту фото: Telegram/Іван Федоров

Згодом кореспондентка «Радіо Свобода» повідомила, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро працівників лікарні. З медичного закладу людей евакуюють та переводять до інших місць

Нагадаємо, 6 листопада близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. Із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.

Раніше ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

До слова, уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області. Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники.