Олімпійський чемпіон Храмцов провів турнір у РФ, на який незаконно привезли дітей з Донеччини

Храмцов наразі відсутній в українських санкційних списках

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який є відкритим прихильником російського диктатора Володимира Путіна провів турнір, на який окупанти привезли українських дітей з окупованої частини Донецької області. Про це інформує Watchers.

Офіційно захід називався «Другий турнір з Тхеквондо ВТ (ВТФ) «на призи Олімпійського чемпіона Максима Храмцова» і відбувся 10 листопада.

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Як розповідав сам Храмцов перед турніром, він і його друзі надумали «привезти команду з Донецької народної республіки» і закликали інших спортсменів організовувати подібні заходи. Через російсько-український кордон неповнолітніх українців з Донеччини на турнір перевезли незаконно.

Наприкінці жовтня російські пропагандисти, з посиланням на документ Всесвітньої федерації тхеквондо (World Taekwondo), повідомили, що ця федерація ухвалила рішення продовжити допускати до участі у турнірах під своєю егідою російських спортсменів, які мають так званий «нейтральний статус» .

Зазначається, що спортсменам, тренерам і спеціалістам, які отримали статус нейтрального спортсмена або нейтрального допоміжного персоналу, не потрібно буде проходити додаткову перевірку в World Taekwondo.

Нагадаємо, що Храмцов, як і інші російські тхеквондисти, які підтримують війну, також ще у 2023 році отримав від проросійської World Taekwondo нейтральний статус.

Федерація не побачила нічого поганого в тому, що він висловлював свою підтримку Путіну, освідчувався йому у коханні, а також використовував літеру Z у дописі в соцмережі Вконтакте та лайкав пости в Instagram на підтримку російської агресії.

Храмцов навіть здобув путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Лише напередодні ігор спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету змогла позбавити прихильника війни можливості змагатися у столиці Франції.

Таким чином, нове рішення World Taekwondo відкриває Храмцову шлях до продовження змагатися на міжнародному рівні.

Також, варто зазначити, що Храмцов відсутній в українських санкційних списках, незважаючи на відповідні звернення видання у державні органи, які мають право подавати пропозиції щодо санкцій до РНБО.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.