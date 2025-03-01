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Розвідка підтвердила підрив автомобіля з окупаном в Маріуполі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Розвідка підтвердила підрив автомобіля з окупаном в Маріуполі (відео)
скрін із відео

Загарбник, який під час вибуху перебував в автомобілі, може перебувати в реанімації

У тимчасово захопленому Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантом всередині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

«28 лютого 2025 року близько пів на другу ночі у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації.

Точні наслідки вибуху уточнюються.

«Боротьба триває!», – додали в ГУР.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 28 лютого, у районі Селідового у Донецькій області Сили оборони знищили склад, де росіяни зберігали термобаричні боєприпаси.

Також стало відомо, що у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління російських військ.

До слова, триває 1102-й день повномасштабної війни.

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Теги: вибух автомобіль Dacia росіяни окупанти Маріуполь війна розвідка

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