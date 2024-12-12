Росіяни окупували Зорю та просунулися ще біля п'яти населених пунктів – DeepState 

Ворог окупував Зорю, а також просунувся у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю

Російські війська захопили село Зоря Донецької області та мають просування біля низки населених пунктів.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

«Мапу оновлено. Ворог окупував Зорю, а також просунувся у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю», – йдеться у повідомленні.

Російські війська захопили село Зоря Донецької області мапа DeepState

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил РФ не буде можливості захоплювати нові українські території. Про це повідомляє Foreign Affairs. Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди. Макфол вважає, що замість того, щоб просто дати Путіну все, що він хоче, Трамп повинен розробити більш складний план, заохочуючи Україну номінально віддати частину території Росії в обмін на безпеку, яка прийде зі вступом до НАТО. Лише такий компроміс призведе до стійкого миру, вважає професор.

Варто нагадати, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до перемовин з Російською Федерацією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.