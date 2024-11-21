Окупанти за добу завдали майже 300 ударів по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Війська РФ здійснили чотири авіаційних удари по Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю та Новодарівці

Упродовж доби окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Війська РФ здійснили чотири авіаційних удари по Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю та Новодарівці. 135 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Новопавлівку та Малу Токмачку.139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки», – написав він.

За словами Лисака, надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Міненерго зауважує, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

Нагадаємо, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову. За попередніми даними, удар припав на житлову забудову.