Батальйон колишніх ув’язнених уже виконує перше бойове завдання

Батальйон у складі 24-ої бригади воює під Часовим Яром

Батальйон «Характерники», сформований з умовно-достроково звільнених колишніх в’язнів, уже виконує своє перше бойове завдання на полі бою в районі Часового Яру. Про це розповів «Главкому» пресофіцер 24 ОМБР імені Короля Данила Андрій Полухін.

Цей підрозділ повністю сформовано з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави. Командує батальйоном кадровий офіцер, зауважив Полухін. Кількість бійців у 24 ОМБР не називають, але загалом чисельність батальйону – від 400 до 800 осіб.

Близько місяця нові бійці проходили бойове злагодження у бригаді, про що повідомляла 24 ОМБР на своїй Фейсбук-сторінці. Перед тим, каже пресофіцер, новобранці майже два місяці проходили курс в навчальному центрі ЗСУ.

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Батальон «Характерники» пройшов тренування фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, днями перші 15 жінок, умовно-достроково звільнених з колоній, також долучилися до оборони Батьківщини.

Залучення засуджених за нетяжкі злочини до лав ЗСУ стало можливим після ухвалення Закону про запровадження умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності.

Як повідомляв раніше «Главком», у Міністерстві юстиції прогнозують, що потенціал цієї категорії громадян, які можуть стати до бою, складає щонаймене 20 тисяч осіб.

Згідно з законодавством, колишні ув’язнені, які зголошуються піти на війну і підписують контракт про військову службу, мають бути сформовані в окремі підрозділи – відділення, роти, батальйони– у складі діючих бригад Збройних сил.