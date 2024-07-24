Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Батальйон колишніх ув’язнених уже виконує перше бойове завдання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Батальйон колишніх ув’язнених уже виконує перше бойове завдання
Близько місяця нові бійці проходили бойове злагодження у бригаді
фото: 24 ОМБр імені короля Данила/ Facebook

Батальйон у складі 24-ої бригади воює під Часовим Яром

Батальйон «Характерники», сформований з умовно-достроково звільнених колишніх в’язнів, уже виконує своє перше бойове завдання на полі бою в районі Часового Яру. Про це розповів «Главкому» пресофіцер 24 ОМБР імені Короля Данила Андрій Полухін.

Цей підрозділ повністю сформовано з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави. Командує батальйоном кадровий офіцер, зауважив Полухін. Кількість бійців у 24 ОМБР не називають, але загалом чисельність батальйону – від 400 до 800 осіб.

Близько місяця нові бійці проходили бойове злагодження у бригаді, про що повідомляла 24 ОМБР на своїй Фейсбук-сторінці. Перед тим, каже пресофіцер, новобранці майже два місяці проходили курс в навчальному центрі ЗСУ.

11 фото
На весь екран
Батальон «Характерники» пройшов тренування
фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, днями перші 15 жінок, умовно-достроково звільнених з колоній, також долучилися до оборони Батьківщини.

Залучення засуджених за нетяжкі злочини до лав ЗСУ стало можливим після ухвалення Закону про запровадження умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності.

Як повідомляв раніше «Главком», у Міністерстві юстиції прогнозують, що потенціал цієї категорії громадян, які можуть стати до бою, складає щонаймене 20 тисяч осіб.

Згідно з законодавством, колишні ув’язнені, які зголошуються піти на війну і підписують контракт про військову службу, мають бути сформовані в окремі підрозділи –  відділення, роти, батальйони–   у складі діючих бригад Збройних сил.

Читайте також:

 

 

Теги: Генштаб в'язниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни втратили бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 червня, 07:40
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
26 червня, 07:38
Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року
28 червня, 00:40
Відбулося 130 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року
5 липня, 00:20
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
6 липня, 00:01
На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2024 року
15 липня, 00:02
Заявник Юрій Хорт планує звертатися до суду зі скаргою на рішення слідчого ДБР щодо закриття гучного розслідування щодо вбивства Василя Стуса
Чи винен у смерті Стуса суддя, що посадив поета на 15 років? Висновок ДБР
18 липня, 09:24
ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара
ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара
18 липня, 04:54
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
20 липня, 19:17

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9751
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8618
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8469
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua