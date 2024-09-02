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Втрати ворога станом на 2 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 922-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
  • артилерійських систем  – 17646 (+10) од,
  • РСЗВ – 1177 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)
Втрати Росії у війні станом на 2 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 2 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 вересня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 2 вересня
Активність флоту окупантів станом на 2 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 922-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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