Втрати ворога станом на 2 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем – 17646 (+10) од,
- РСЗВ – 1177 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 2 вересня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 922-й день повномасштабної війни в Україні.
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