Втрати ворога станом на 22 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 січня втратила:
- особового складу – близько 823980 (+1950) осіб,
- танків – 9844 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20485 (+8) од,
- артилерійських систем – 22194 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1050 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22039 (+141),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155) од,
- спеціальна техніка – 3711 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 22 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1064-й день повномасштабної війни в Україні.
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