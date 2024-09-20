Ізраїль ліквідував командувача елітного підрозділу «Хезболли»
Ібрагім Акіл і командири «Радвану», яких було ліквідовано, планували план нападу «Хезболли» під назвою «Завоювання Галілеї»
Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару в районі Бейрута і ліквідували керівника оперативного відділу «Хезболли» і командувача елітних сил «Радван» Ібрагіма Акіля. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Під час удару разом з Акілем були ліквідовані старші оперативники оперативного штабу «Хезболли» і командири підрозділу «Радван».
Як зазначає ЦАХАЛ, Ібрагім Акіл і командири «Радван», які були ліквідовані, планували план нападу «Хезболли» під назвою «Завоювання Галілеї», згідно з яким «Хезболла» мала намір проникнути в ізраїльські громади і вбивати невинних мирних жителів.
Акіл почав співпрацювати з «Хезболлою» у 1980-х роках, будучи бойовиком терористичного осередку «Організації ісламського джихаду», який відповідає за терористичні атаки «Хезболли» за межами Лівану, і брав участь у багатьох терористичних атаках «Хезболли» в багатьох країнах світу проти невинних цивільних осіб. З 2004 року він очолював оперативний відділ «Хезболли», де відповідав за бомбардування, протитанкові ракетні атаки, протиповітряну оборону та інші військові атаки «Хезболли».
Крім того, він був командувачем «Сил Радван» – елітного підрозділу «Хезболли», головною метою якого є завоювання громад Галілеї та вбивство невинних цивільних осіб і солдатів ЦАХАЛу. «Ібрагім Акіл керував і брав участь у багатьох терористичних атаках проти невинних ізраїльських цивільних осіб і солдатів ЦАХАЛу», – йдеться в повідомленні.
Акіл був відповідальним за протитанкову ракетну атаку на пост Авівім у 2019 році на півночі Ізраїлю, терористичну атаку на перехресті Мегіддо у 2023 році та спроби проникнення терористів Хезболли на ізраїльську територію з метою вбивства цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу під час війни «Залізних мечів». Також він керував терористичною атакою на посольство США в Бейруті в 1983 році. Він перебував у розшуку в Сполучених Штатах.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.
Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану pic.twitter.com/3tQ8Aan0y3— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2024
Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.
Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.
Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.
Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.
🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024
До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.
Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».
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