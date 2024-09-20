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Ізраїль ліквідував командувача елітного підрозділу «Хезболли»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль ліквідував командувача елітного підрозділу «Хезболли»
Під час удару разом з Акілем були ліквідовані старші оперативники оперативного штабу «Хезболли» і командири підрозділу «Радван»
фото з відкритих джерел

Ібрагім Акіл і командири «Радвану», яких було ліквідовано, планували план нападу «Хезболли» під назвою «Завоювання Галілеї»

Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару в районі Бейрута і ліквідували керівника оперативного відділу «Хезболли» і командувача елітних сил «Радван» Ібрагіма Акіля. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Під час удару разом з Акілем були ліквідовані старші оперативники оперативного штабу «Хезболли» і командири підрозділу «Радван».

Як зазначає ЦАХАЛ, Ібрагім Акіл і командири «Радван», які були ліквідовані, планували план нападу «Хезболли» під назвою «Завоювання Галілеї», згідно з яким «Хезболла» мала намір проникнути в ізраїльські громади і вбивати невинних мирних жителів.

Акіл почав співпрацювати з «Хезболлою» у 1980-х роках, будучи бойовиком терористичного осередку «Організації ісламського джихаду», який відповідає за терористичні атаки «Хезболли» за межами Лівану, і брав участь у багатьох терористичних атаках «Хезболли» в багатьох країнах світу проти невинних цивільних осіб. З 2004 року він очолював оперативний відділ «Хезболли», де відповідав за бомбардування, протитанкові ракетні атаки, протиповітряну оборону та інші військові атаки «Хезболли».

Крім того, він був командувачем «Сил Радван» – елітного підрозділу «Хезболли», головною метою якого є завоювання громад Галілеї та вбивство невинних цивільних осіб і солдатів ЦАХАЛу. «Ібрагім Акіл керував і брав участь у багатьох терористичних атаках проти невинних ізраїльських цивільних осіб і солдатів ЦАХАЛу», – йдеться в повідомленні.

Акіл був відповідальним за протитанкову ракетну атаку на пост Авівім у 2019 році на півночі Ізраїлю, терористичну атаку на перехресті Мегіддо у 2023 році та спроби проникнення терористів Хезболли на ізраїльську територію з метою вбивства цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу під час війни «Залізних мечів». Також він керував терористичною атакою на посольство США в Бейруті в 1983 році. Він перебував у розшуку в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.

Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.

Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».

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Теги: Ізраїль війна

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