Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 липня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 570120 (+1140) осіб / persons,
- танків ‒ 8302 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13) од,
- артилерійських систем s – 15759 (+65) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 902 (+1) од,
- літаків – 363 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2650 (+10)
Активність флоту окупантів станом на 24 липня:
- В Чорному морі чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
- В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.
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