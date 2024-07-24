Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 липня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 570120 (+1140) осіб / persons,

танків ‒ 8302 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13) од,

артилерійських систем s – 15759 (+65) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 902 (+1) од,

літаків – 363 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33),

крилаті ракети ‒ 2402 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2650 (+10)

Активність флоту окупантів станом на 24 липня:

В Чорному морі чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.

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