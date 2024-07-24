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Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 570120 (+1140) осіб / persons,
  • танків  ‒ 8302 (+14) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16013 (+13) од,
  • артилерійських систем s – 15759 (+65) од,
  • РСЗВ  – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 902 (+1) од,
  • літаків  – 363 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12544 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2650 (+10)
Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 24 липня:

  • В Чорному морі чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
  • В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року 

Теги: корабель втрати

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