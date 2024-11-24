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Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 24 листопада
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 224 бойових зіткнень

 

Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБ, понад 270 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад дві тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 224 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося 13 бойових зіткнень. Одинадцять атак в районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві – тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог 17 разів атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Іорог двічі намагався вклинитися в нашу оборону в районі населеного пункту Торецьк.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 55 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Загалом, 49 атак українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень тривають.

Втрати агресора склали 167 осіб вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 47 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу в районах Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 25 боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Придніпровському напрямку

ЗСУ п’ять разів відбивали атаки російських загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів з 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", 65-ї окремої механізованої бригади а також 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1005-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Покровськ Вугледар росіяни Куп'янськ Лиман ворог озброєння Харківщина Торецьк Генштаб війна Курахове

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