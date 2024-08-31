Втрати ворога станом на 31 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1360 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 31 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 31 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 31 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 31 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 920-й день повномасштабної війни в Україні
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