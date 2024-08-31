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Втрати ворога станом на 31 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 31 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 920-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1360 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 31 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8582 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17614 (+42) од,
  • РСЗВ – 1176 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).
Втрати Росії у війні станом на 31 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 31 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 31 серпня
Активність флоту окупантів станом на 31 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 920-й день повномасштабної війни в Україні

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Теги: Генштаб втрати

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