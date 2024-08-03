Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
- артилерійських систем – 16217 (+56) од,
- РСЗВ – 1135 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)
Активність флоту окупантів станом на 3 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу Shahed із напрямків: мис Чауда (ТОТ Крим), Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф).
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.
Нині триває 892-й день повномасштабної війни в Україні.
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