Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 892-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,

танків ‒ 8406 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,

артилерійських систем – 16217 (+56) од,

РСЗВ – 1135 (+1) од,

засоби ППО ‒ 908 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),

крилаті ракети ‒ 2410 (+3),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)

Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 серпня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 3 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу Shahed із напрямків: мис Чауда (ТОТ Крим), Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 серпня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 892-й день повномасштабної війни в Україні.