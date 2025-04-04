Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 4 квітня щодо російського вторгнення

Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог проводив активні штурмові дії на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази намагався просунутися вперед в районах Вовчанська, Фиголівки та у бік Кам’янки.

На Куп'янському напрямку

Противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку

На Придніпровському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 32 рази атакували позиції українців у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки. На даний час п’ять боєзіткнень ще тривають.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 ворожі атаки, дотепер тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та в напрямку Багатиря. Три боєзіткнення продовжуються. Населений пункт Багатир зазнав ударів керованими авіабомбами.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 11 ворожих атак, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Нагадаємо, триває 1136-й день повномасштабної війни в Україні.