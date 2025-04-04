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Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 4 квітня щодо російського вторгнення

Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог проводив активні штурмові дії на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог чотири рази намагався просунутися вперед в районах Вовчанська, Фиголівки та у бік Кам’янки.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки, противник успіху не мав.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Краматорському напрямку

На Придніпровському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 32 рази атакували позиції українців у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки. На даний час п’ять боєзіткнень ще тривають.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 ворожі атаки, дотепер тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та в напрямку Багатиря. Три боєзіткнення продовжуються. Населений пункт Багатир зазнав ударів керованими авіабомбами.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 11 ворожих атак, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1136-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб Миколаїв ворог росіяни

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