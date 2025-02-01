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Аналітики DeepState підрахували, яку площу України в січні окупувала Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аналітики DeepState підрахували, яку площу України в січні окупувала Росія
За перший місяць 2025 року окупанти захопили 325 квадратних кілометрів української землі
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках

Протягом січня 2025 року російські окупанти захопили 325 квадратних кілометрів української землі. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

«Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються», – ідеться в повідомленні.

Аналітики DeepState підрахували, яку площу України в січні окупувала Росія фото 1

Згідно з даними DeepState, у грудні 2024 року російські війська захопили 394 км², у листопаді – 730 км², а в жовтні – 503 км².

Нагадаємо, у Великій Новосілці, що на Донеччині тривають важкі оборонні бої, в ході яких українські захисники завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці. 

Також на Донеччині пілоти бригади «Червона калина» Нацгвардії вночі за допомогою дрона закріпили український прапор на вишці в тилу ворога.

Упродовж 2024 року російські загарбники мали на меті забрати до своєї армії 10, 4 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. Майже 10 тисяч мешканців з ТОТ долучились до армії РФ. Про це йдеться у звіті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти приваблюють потенційних контрактників виплатами.

«У період із початку січня до початку листопада 2024 року 9,6 тис. жителів окупованих регіонів України підписали контракт із міністерством оборони РФ на проходження військової служби, що складає близько 93% від встановленого окупантами цільового показника у 10,4 тис. осіб на 2024 рік», – йдеться у звіті.

У звіті вказано, що темпи залучень українців у російську армію досить високі.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї штурмової бригади розповів, де треба шукати російських агентів.

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Теги: окупанти прапор ворог Червона калина

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