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День осіннього рівнодення 2024 року: дата, прикмети та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День осіннього рівнодення 2024 року: дата, прикмети та заборони
День осіннього рівнодення – це унікальне астрономічне явище
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено давати гроші в борг

Сьогодні, 22 вересня 2024 року осіннє рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі майже однакові по всій Землі. 

Від завтрашнього дня у Північній півкулі Землі, включно з Україною, тривалість дня почне скорочуватися, а ніч ставати довшою. Це продовжуватиметься до дня зимового сонцестояння, яке цього року припадає на 21 грудня.

Народні прикмети до Дня осіннього рівнодення

  • Якщо на рівнодення ясна і тепла погода, осінь буде довгою і сонячною.
  • Сильний вітер у цей день віщує холодну зиму.
  • Якщо листя берези чи дуба на день рівнодення ще не почало жовтіти, зима буде пізньою і м'якою.
  • Рясний урожай горобини передвіщає холодну і сніжну зиму.
  • Дощ на рівнодення – до сухої осені та хорошого врожаю наступного року.
  • Побачити перелітних птахів у день рівнодення – до ранньої зими.
  • Туман вранці на осіннє рівнодення – до теплої осені та пізньої зими.

Що заборонено робити у День осіннього рівнодення

  • не пліткуйте і не сваріться;
  • краще позбуватися негативних думок;
  • не можна бажати іншим зла;
  • не давайте гроші в борг.

У День осіннього рівнодення предки зазвичай молилися Богу, дякуючи за все, що отримали протягом весняно-літнього сезону. Також вони ходили на кладовище, щоб пом'янути покійних родичів.

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Теги: свята українці традиції свято Україна

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