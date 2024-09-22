День осіннього рівнодення 2024 року: дата, прикмети та заборони

Сьогодні заборонено давати гроші в борг

Сьогодні, 22 вересня 2024 року осіннє рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі майже однакові по всій Землі.

Від завтрашнього дня у Північній півкулі Землі, включно з Україною, тривалість дня почне скорочуватися, а ніч ставати довшою. Це продовжуватиметься до дня зимового сонцестояння, яке цього року припадає на 21 грудня.

Народні прикмети до Дня осіннього рівнодення

Якщо на рівнодення ясна і тепла погода, осінь буде довгою і сонячною.

Сильний вітер у цей день віщує холодну зиму.

Якщо листя берези чи дуба на день рівнодення ще не почало жовтіти, зима буде пізньою і м'якою.

Рясний урожай горобини передвіщає холодну і сніжну зиму.

Дощ на рівнодення – до сухої осені та хорошого врожаю наступного року.

Побачити перелітних птахів у день рівнодення – до ранньої зими.

Туман вранці на осіннє рівнодення – до теплої осені та пізньої зими.

Що заборонено робити у День осіннього рівнодення

не пліткуйте і не сваріться;

краще позбуватися негативних думок;

не можна бажати іншим зла;

не давайте гроші в борг.

У День осіннього рівнодення предки зазвичай молилися Богу, дякуючи за все, що отримали протягом весняно-літнього сезону. Також вони ходили на кладовище, щоб пом'янути покійних родичів.