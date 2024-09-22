День осіннього рівнодення 2024 року: дата, прикмети та заборони
Сьогодні заборонено давати гроші в борг
Сьогодні, 22 вересня 2024 року осіннє рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі майже однакові по всій Землі.
Від завтрашнього дня у Північній півкулі Землі, включно з Україною, тривалість дня почне скорочуватися, а ніч ставати довшою. Це продовжуватиметься до дня зимового сонцестояння, яке цього року припадає на 21 грудня.
Народні прикмети до Дня осіннього рівнодення
- Якщо на рівнодення ясна і тепла погода, осінь буде довгою і сонячною.
- Сильний вітер у цей день віщує холодну зиму.
- Якщо листя берези чи дуба на день рівнодення ще не почало жовтіти, зима буде пізньою і м'якою.
- Рясний урожай горобини передвіщає холодну і сніжну зиму.
- Дощ на рівнодення – до сухої осені та хорошого врожаю наступного року.
- Побачити перелітних птахів у день рівнодення – до ранньої зими.
- Туман вранці на осіннє рівнодення – до теплої осені та пізньої зими.
Що заборонено робити у День осіннього рівнодення
- не пліткуйте і не сваріться;
- краще позбуватися негативних думок;
- не можна бажати іншим зла;
- не давайте гроші в борг.
У День осіннього рівнодення предки зазвичай молилися Богу, дякуючи за все, що отримали протягом весняно-літнього сезону. Також вони ходили на кладовище, щоб пом'янути покійних родичів.
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