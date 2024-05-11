ЗСУ повідомили ключову ціль наступу окупантів на Харківщині

Росіяни посилили наступальні дії на Харківщині

Наступ російських загарбників на Харківщині має на меті відтягнути сили та резерви українського війська на нову локацію. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

«Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутянський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту», – пояснив він.

Як зазначив військовий, коли з’являється додаткова точка ведення бойових дій, працюють стандартні військові протоколи, які вимагають, окрім того, що війська, які задіяні безпосередньо на полі бою, обов’язково повинні мати резерви.

«І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу», – зазначив він.

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

Як повідомлялося, «сіра зона» почала формуватися після того, як окупанти відступили після невдалого наступу у 2022 році. Зараз ця територія починає розширюватися через нову спробу наступу РФ.

До слова, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».