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РФ атакувала Харків: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ атакувала Харків: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Пізно ввечері в Харкові пролунав вибух
фото ілюстративне

Інформації щодо постраждалих не надходило

У Харкові ввечері пролунав вибух. Унаслідок удару ворога, в Слобідському районі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову!» – написав очільник ОДА о 22:37.

Згодом Синєгубов повідомив, що триває огляд місць влучань у передмісті Харкова. 

Унаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Обійшлося без постраждалих. Огляд екстреними службами продовжується.

Нагадаємо, в Харкові 30 серпня оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

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Теги: Харків вибух Олег Синєгубов

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