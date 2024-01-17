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Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
фото ілюстративне

Наразі про жертви не повідомляється 

У ніч на 17 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також 16 січня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади в Миколаївській області, про жертви не повідомляється. 

«Вчора, 16 січня, о 10:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей. Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. 

Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Теги: Миколаївщина обстріл війна

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