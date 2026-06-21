Полонений окупант зізнався, що не вміє ані читати, ані писати

53-річний узбек розказав, що має лише незакінчену шкільну освіту

Громадянин Узбекистану, який воював у складі російської армії та потрапив у полон до українських військових, зізнався, що протягом усього життя не навчився ні читати, ні писати. Як інформує «Главком», про це окупант розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

53-річний полонений розказав, що має лише незакінчену шкільну освіту.

«Восьмий клас закінчив, і все», – сказав він.

Чоловік запевнив, що знає літери, але не вміє ані читати, ані писати. Причому ні рідною узбецькою, ні російською. За його словами, у школі він часто пропускав заняття й фактично не здобув базових навичок грамотності.

«Я просто вдома був, читати не хотів. Трохи прогулював школу», – пояснив окупант.

Водночас він розповів, що все життя працював на будівництві – займався кладкою цегли, штукатурними роботами та покрівлею. Попри власну неграмотність, чоловік стверджує, що його діти освіту здобули.

«У мене п’ятеро дітей – три сини і дві дочки. Вони вміють і писати, і читати. Я давав їм освіту, вони вчилися», – сказав він.

Полонений також розповів, що приїхав до Росії на заробітки, але через прострочений патент був затриманий поліцією. За його словами, після цього йому запропонували вирушити на фронт.

«Поліція сказала: документи прострочені. Запитали: на фронт поїдеш? Я сказав – ні. Потім мене трохи «полікували», били», – заявив чоловік.

За словами полоненого, після кількох днів побиття його відвезли до військкомату, звідки він потрапив до російської армії. Уже на фронті чоловік вирішив здатися українським військовим. Він стверджує, що перед полоном кілька днів не мав їжі.

Під час розмови полонений неодноразово наголошував на своїй релігійності та переконував, що покладається на волю Аллаха.

До слова, російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.