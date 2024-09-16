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За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл
фото: dtek.com.ua

За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 364 тисяч родин після ворожих атак, – ДТЕК

За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляють у ДТЕК.

Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки 319,3 тис. родин.

Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл. Не стихають і обстріли Дніпропетровщини.

Тут з 9 по 15 вересня енергетики ДТЕК змогли відновили електропостачання 29,8 тис. родин, знеструмлених через ворожі обстріли. Одещина також часто потерпає від ворожих атак.

Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 15,1 тис. домівках.

Нагадаємо, ще тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 311 тисячам родин у 104 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях.

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Теги: енергетика електроенергія Україна ДТЕК

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