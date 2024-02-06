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Розмови з дітьми про війну: Міносвіти створило посібник для вчителів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розмови з дітьми про війну: Міносвіти створило посібник для вчителів
Посібник допоможе школярам сформувати повну картину подій війни, починаючи з 2014 року
фото: ДСНС

Дітей навчатимуть протидіяти російській пропаганді та розрізняти факти і фейки

Міністерство освіти та науки розробило посібник для вчителів шкіл – у ньому розповідається про те, як говорити з дітьми про війну Росії проти України. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що у посібнику містяться методичні рекомендації. Вони створені для того, щоб допомогти школярам сформувати цілісну картину подій російсько-української війни, починаючи з 2014 року та включаючи повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Посібник містить три розділи:

  • «Що» – на що варто звертати увагу під час розмов про війну;
  • «Навіщо» – про важливість говорити про війну в школі;
  • «Як» – про те, як донести інформацію через конкретні вправи та техніки.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, завдання системи освіти в цьому контексті – сформувати цілісну картину подій, що відбуваються навколо, дати усвідомлення їхніх причин. Уроки, викладені у посібнику, покликані допомогти учням сформувати активну громадянську позицію, вчити розрізняти факти і фейки, а також не піддаватися маніпуляціям і російській пропаганді.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента країни-агресорки, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. 

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Теги: школярі Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки війна

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