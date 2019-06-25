Замінування у Миколаєві: людей евакуюють з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ



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Анонім повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту

У Миколаєві через повідомлення про мінування поліція проводить евакуацію людей з мостів Інгульського та Варварівського, міжнародного аеропорту «Миколаїв», залізничного вокзалу, Центрального ринку та торгово-розважального комплексу «Сіті-центр». Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Миколаївській області.

Зазначається, що анонім повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Нагадаємо, масові «замінування»: МВС змінить порядок реагування на виклики.

До слова, сьогодні, 25 червня, у Києві поліція перевіряла інформацію щодо замінуваньнавчальних закладів, пологових будинків та ТРЦ.

24 червня у Дніпрі «замінували» чотири університети.

Минулого тижня, з 17 по 23 червня, столичні рятувальники здійснили 19 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 441 виїзди (за аналогічний період 2018 року 90 виїздів) по заявках щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Як повідомлялося, 18 червня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування всіх лікарень в Миколаєві.

1 червня співробітники Національної поліції в суботу почали розслідувати неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту «Миколаїв», зоопарку, готелю та костелу в Миколаєві.

Раніше невідомий повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).