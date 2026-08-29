На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу в селі Мила

Завдяки роботі ДСНС рух автотранспорту Житомирською трасою відновлено

У селі Мила Бучанського району рятувальники ліквідовують наслідки чергового ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

На місці події триває гасіння пожеж і розбір завалів. До операції залучено рятувальників, піротехнічні розрахунки та роботизовану техніку, яка забезпечує безпеку фахівців під час роботи в ризикованих зонах.

‼️На Київщині рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу в селі Мила



На місці працюють рятувальники та піротехнічні розрахунки. Задіяна роботизована техніка, яка допомагає фахівцям працювати у небезпечних зонах. Одночасно триває гасіння пожеж та розбір завалів.… pic.twitter.com/zRsftOY0bb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2026

Паралельно піротехніки ДСНС провели обстеження дорожнього покриття й прилеглої до населеного пункту території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі виявлені небезпечні знахідки було успішно знешкоджено.

Завдяки оперативним діям надзвичайників проїзну частину повністю очищено, рух автотранспорту Житомирською трасою відновлено. Рятувальні та відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.