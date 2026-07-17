Росія повертає в стрій атомний крейсер: аналітики вказали на проблему

Попри новітнє озброєння, фахівці вважають, що корабель навряд чи змінить баланс сил на морі

Росія завершує модернізацію атомного ракетного крейсера «Адмірал Нахімов», яка тривала майже 27 років і, за оцінками, коштувала до $5 млрд. Водночас західні аналітики вважають, що повернення корабля навряд чи посилить російський флот. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 19FortyFive.

Крейсер уже проходить завершальні ходові випробування. Його ввели до складу ВМФ СРСР у 1988 році, а на модернізацію відправили ще у 1999-му. Повернути корабель до строю планували у 2018 році, однак терміни неодноразово переносили.

Після модернізації корабель отримав 80 універсальних пускових установок для крилатих, протикорабельних, протичовнових і гіперзвукових ракет, а також оновлені системи протиповітряної оборони.

Очікується, що «Адмірал Нахімов» стане новим флагманом Північного флоту РФ. Та насправді він лише замінить крейсер «Петро Великий», який планують списати, тому кількість важких атомних крейсерів у Росії не збільшиться.

В 19FortyFive звертають увагу на те, що крейсер «Адмірал Нахімов», оснащений 80 ударними ячейками, здатними стріляти гіперзвуковими ракетами «Циркон». Водночас їхнє застосування у війні проти України поставило під сумнів заявлені характеристики, оскільки українські сили повідомляли про перехоплення частини таких ракет системами Patriot.

Західні аналітики вважають, що навіть після модернізації «Адмірал Нахімов» навряд чи істотно посилить російський флот. На їхню думку, корабель більше символізує прагнення Кремля зберегти статус великої морської держави, ніж змінює реальний баланс сил на морі.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила значну частину кораблів Чорноморського флоту РФ. Зокрема, у квітні 2022 року українські ракети «Нептун» уразили флагман флоту – ракетний крейсер «Москва», який згодом затонув.