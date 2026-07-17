Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є
Сандра Аудкірк – кар'єрна американська дипломатка з понад 30-річним досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та безпеки США
фото: ua.usembassy.gov

Кар'єрна дипломатка понад 30 років працювала в різних країнах світу, керувала Американським інститутом на Тайвані та обіймала посаду в Пентагоні

Новою тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала кар'єрна дипломатка Сандра Аудкірк. До призначення в Київ вона працювала в Пентагоні та має понад три десятиліття досвіду дипломатичної служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство США в Україні.

У дипломатичному представництві зазначили, що Сандра Аудкірк понад 30 років представляла інтереси США в різних країнах світу. Протягом кар'єри вона працювала у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

У 2021-2024 роках дипломатка очолювала Американський інститут на Тайвані, який виконує функції фактичного представництва США на острові.

З 2024 року Аудкірк працювала в Міністерстві оборони США. Спочатку вона була заступницею директора Європейського центру досліджень з питань безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Раніше дипломатка також працювала у Бюро у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Державного департаменту США. Там вона відповідала за питання конкуренції великих держав, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз і санкційної політики.

Сандра Аудкірк є випускницею Школи дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Вона вільно володіє англійською, мандаринською китайською та турецькою мовами.

Тимчасовий повірений у справах виконує обов'язки керівника дипломатичної місії до призначення нового посла. Він представляє інтереси своєї держави, координує роботу посольства та підтримує офіційні контакти з владою країни перебування.

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні та залишила посаду посла Сполучених Штатів Америки. Представник Держдепартаменту США пояснював відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Як повідомлялося, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

До слова, Брінк оголосила, що має намір балотуватися в Конгрес від сьомого округу штату Мічиган. За її словами, дипломатка присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу: «Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що у нас вдома».

 

Теги: посол посольство США Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада оголосила про створення міжнародного оборонного банку
Reuters: Україна стала співзасновницею нового міжнародного оборонного банку
8 липня, 09:55
У стані війни ми будемо перебувати ще декілька років, упевнений Фортуна
Начштабу Російського добровольчого корпусу пояснив, чому не вірить у наближення миру
4 липня, 15:15
Пляма нафтопродуктів поширилася по поверхні Кирилівського озера після того, як забруднення потрапило у річку Сирець у місці її впадіння у водойму 
Внаслідок обстрілу Києва на озерах Опечень стався витік нафтопродуктів (фото)
2 липня, 15:21
Наслідки нічної атаки росіян на Київ 2 липня 2026 року
Удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика прооперовано
2 липня, 11:21
Трамп програв у суді та не зміг скасувати громадянство за правом народження, тому шукає інші варіанти
Politico: Адміністрація Трампа готує заходи проти «пологового туризму»
2 липня, 05:18
Мерц закликав Москву зробити висновки після нової допомоги Україні
Берлін закликав НАТО взяти нові фінансові зобов'язання перед Україною
1 липня, 15:55
У Міністерстві фінансів США впевнені, що новий портал забезпечить більшу прозорість та ефективність
Міністерство фінансів США запустило онлайн-портал для оскарження санкцій та штрафів
30 червня, 00:50
Іран та США звинувачують один одного у порушенні режиму припинення вогню
Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні
28 червня, 06:27
США прагне вдруге поспіль вийти до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
США здобули другу перемогу на Чемпіонаті світу 2026, перегравши Австралію
20 червня, 00:05

Політика

Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є
Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є
Естонія закликала ЄС радикально посилити візову політику щодо росіян
Естонія закликала ЄС радикально посилити візову політику щодо росіян
Сі Цзіньпін посилив тиск на еліту. Китай посилив антикорупційну кампанію
Сі Цзіньпін посилив тиск на еліту. Китай посилив антикорупційну кампанію
Іран уперше від початку війни завдав удару по Сирії
Іран уперше від початку війни завдав удару по Сирії
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори. Пекін відреагував
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори. Пекін відреагував
Розкол між Трампом та Нетаньягу. США не погодили візит ізраїльського прем'єра
Розкол між Трампом та Нетаньягу. США не погодили візит ізраїльського прем'єра

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua