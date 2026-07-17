Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є

Сандра Аудкірк – кар'єрна американська дипломатка з понад 30-річним досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та безпеки США

Кар'єрна дипломатка понад 30 років працювала в різних країнах світу, керувала Американським інститутом на Тайвані та обіймала посаду в Пентагоні

Новою тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала кар'єрна дипломатка Сандра Аудкірк. До призначення в Київ вона працювала в Пентагоні та має понад три десятиліття досвіду дипломатичної служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство США в Україні.

У дипломатичному представництві зазначили, що Сандра Аудкірк понад 30 років представляла інтереси США в різних країнах світу. Протягом кар'єри вона працювала у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

У 2021-2024 роках дипломатка очолювала Американський інститут на Тайвані, який виконує функції фактичного представництва США на острові.

З 2024 року Аудкірк працювала в Міністерстві оборони США. Спочатку вона була заступницею директора Європейського центру досліджень з питань безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Раніше дипломатка також працювала у Бюро у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Державного департаменту США. Там вона відповідала за питання конкуренції великих держав, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз і санкційної політики.

Сандра Аудкірк є випускницею Школи дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Вона вільно володіє англійською, мандаринською китайською та турецькою мовами.

Тимчасовий повірений у справах виконує обов'язки керівника дипломатичної місії до призначення нового посла. Він представляє інтереси своєї держави, координує роботу посольства та підтримує офіційні контакти з владою країни перебування.

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні та залишила посаду посла Сполучених Штатів Америки. Представник Держдепартаменту США пояснював відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Як повідомлялося, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

До слова, Брінк оголосила, що має намір балотуватися в Конгрес від сьомого округу штату Мічиган. За її словами, дипломатка присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу: «Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що у нас вдома».