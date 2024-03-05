Завдав державі збитків на понад 1,4 млн грн: військовий відповість у суді за продаж пального

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

За матеріалами Державного бюро розслідування військовий, який під час війни продав дизельне пальне підрозділу, піде під суд. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Під час російського повномасштабного вторгнення він продав понад 20 тонн стратегічного палива.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку. Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях по 100 тисяч гривень кожному в місяць протягом понад 9 місяців.

Також ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах.