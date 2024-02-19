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ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська, які зазнали значних втрат при захопленні Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами

Збройні сили України, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

18 лютого міністерство оборони Росії повідомило про захоплення підрозділами російського Центрального угруповання військ Авдіївки. Там додали, що війська загарбників просунулися вглиб України на 8,6 кілометрів та що російські війська продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.

Деякі російські військові блогери стверджують, що українські війська не мають достатньо підготовлених оборонних позицій на заході від Авдіївки, що може допомогти російським військам продовжити наступ на західну частину Донецької області в умовах «паніки» та «дезорганізації» в Силах оборони після виходу з міста.

«ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви. В Інституті очікують, що побачить такі відеозаписи, якщо відхід буде масовим, беручи до уваги звичайну практику російських ЗМІ, які мають доступ до подібних матеріалів», – йдеться у звіті.

Водночас один російський мілблогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту «малоймовірний», адже Збройні сили України відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.

У звіті ISW також зазначається, що російські війська, які зазнали значних втрат в особовому складі й техніці при захопленні Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. 

Теги: полон військові наступ Олександр Сирський Авдіївка ЗСУ

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