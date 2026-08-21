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ЗСУ на фронті ліквідували триразового чемпіона світу зі степу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті ліквідували триразового чемпіона світу зі степу
Занозін в 1990-х роках почав займатися степом в «Російській школі американського степу»

Микола Занозін був суддею з танцювального степу: працював на чемпіонатах світу і Європи

Сили оборони знищили російського окупанта Миколу Занозіна. Про це повідомляє «Главком».

Занозін в 1990-х роках почав займатися степом в «Російській школі американського степу».

Виступав на чемпіонатах світу та Європи, здобув перемоги на чемпіонатах та кубках Росії. Федерація сучасних танців Росії зазначає, що він був триразовим чемпіоном світу.

Також Занозін був суддею зі степу та працював на чемпіонатах світу та Європи.

Пізніше долучився до злочинної війни Росії проти України. 7 липня 2026 року ЗСУ ліквідували окупанта Миколу Занозіна.

Нагадаємо, російським веслувальникам загрожує пропуск Чемпіонату світу через відсутність віз.

Російські спортсмени поки не отримали в'їзних віз до Нідерландів, де 24 серпня стартує Чемпіонат світу з академічного веслування, тому змушені були відмовитися від початкових планів виїхати на змагання 18 серпня. Про це пропагандистам повідомив президент Федерації гребного спорту Росії (ФДСР) Олексій Свірін.

Чемпіонат світу з академічного веслування пройде в Амстердамі з 24 по 30 серпня. Російські спортсмени мають виступати на цьому турнірі у нейтральному статусі.

Як повідомлялося, гімнаст Ілля Ковтун, який відмовився від громадянства України, привернув до себе увагу жартівників з мережі

У середу, 19 серпня, Ковтун вперше представляв на континентальній першості Хорватію. Він здобув для Хорватії першу в історії перемогу в чоловічому багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Раніше Ковтун був відомий своїм показним патріотизмом. Зокрема, у своїх інтерв'ю він часто говорив про любов до рідної землі, а також мав кілька татуювань, присвячених Україні.

Теги: спортивні танці окупанти війна смерть росія

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