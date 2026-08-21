«Жінки теж мають служити» – ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію

Олексій Резніков навів приклад Ізраїлю, де жінки служать нарівні з чоловіками

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що військовий обов'язок в Україні має бути загальним для всіх громадян – як для чоловіків, так і для жінок. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода» 20 серпня, відповідаючи на запитання про можливі зміни в системі мобілізації, пише «Главком».

За словами Резнікова, Україні варто орієнтуватися на досвід країн зі схожими безпековими викликами – зокрема Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками. На його думку, такий підхід одразу подвоїв би мобілізаційний ресурс: частину військових посад і спеціальностей, які не передбачають виходу на поле бою, могли б закрити жінки, а звільнених у тилу чоловіків можна було б перекинути ближче до фронту. Для цього, вважає ексміністр, Верховній Раді доведеться змінити законодавство й закріпити обов'язок захищати державу за всіма громадянами незалежно від статі.

Не примус, а суспільний настрій

Резніков наголосив, що зміни мають починатися не з примусу, а з інформаційної кампанії та формування суспільного розуміння необхідності спільного захисту країни.

«Якщо такий настрій у суспільстві почне домінувати, Верховна Рада легко зайде в сесійну залу, натисне кнопки і буде схвалено», – підсумував ексміністр.

Він також нагадав, що саме за його каденції на посаді міністра оборони затвердили стандарти жіночої військової форми та бронежилетів.

Хто такий Резніков

Олексій Резніков очолював Міноборони з листопада 2021-го до вересня 2023 року, коли Володимир Зеленський замінив його на Рустема Умєрова на тлі скандалу довкола закупівель продуктів харчування для армії за завищеними цінами – відомого як «яйця по 17 гривень». Сам ексміністр підозр не отримував, але у липні 2025-го силовики провели обшуки в його домівці, вилучивши телефон і документи; звинувачення в корупції за часів свого міністерства Резніков називає фейками.

Нагадаємо, наразі обов'язковій військовій службі жінки в Україні не підлягають – на військовому обліку мають перебувати лише жінки з медичною чи фармацевтичною освітою, а решта можуть служити виключно за власним бажанням. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на березень 2026 року в армії служили понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч – безпосередньо військовослужбовиці.