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Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Google присвятив дудл Дню Незалежності України
При натисканні на новий дудл користувачів перекидає на запит «День незалежності України»
скріншот

Над пошуковою стрічкою замайорів синьо-жовтий стяг

Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія створила новий дудл із українським прапором.

Як зазначив Google, 33-тя річниця Незалежності є визнанням стійкості українського народу та вшануванням усіх тих, хто пожертвував собою заради нації в минулому та сьогоденні. 

Цікаво, що при натисканні на дудл користувачів перекидає на запит «День незалежності України» мовою системи юзера. 

«День Незалежності – це час, щоб оцінити українську культуру та спадщину. Одним із таких символів є двоколірний прапор країни. Він зображує безкраї золоті пшеничні поля на тлі блакитного неба над головою і майорить під час війни за незалежність України», – йдеться в повідомленні компанії.

Google долучився до святкування Дня Незалежності України
Google долучився до святкування Дня Незалежності України
скріншот

Нагадаємо, що новим зображенням на головній сторінці пошуковик Google уже багато років вітає українців із головним національним святом. До прикладу, у 2022 році назва компанії в пошуковику була написана жовто-блакитною смужкою. Дудл був виконаний у жовтому та синьому кольорах. На ньому зображувалися люди, які тримаються за руки. Вони дивляться в небо, де великий птах несе у дзьобі жовто-блакитну стрічку.

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Теги: Google День Незалежності

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