Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Над пошуковою стрічкою замайорів синьо-жовтий стяг

Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія створила новий дудл із українським прапором.

Як зазначив Google, 33-тя річниця Незалежності є визнанням стійкості українського народу та вшануванням усіх тих, хто пожертвував собою заради нації в минулому та сьогоденні.

Цікаво, що при натисканні на дудл користувачів перекидає на запит «День незалежності України» мовою системи юзера.

«День Незалежності – це час, щоб оцінити українську культуру та спадщину. Одним із таких символів є двоколірний прапор країни. Він зображує безкраї золоті пшеничні поля на тлі блакитного неба над головою і майорить під час війни за незалежність України», – йдеться в повідомленні компанії.

Google долучився до святкування Дня Незалежності України скріншот

Нагадаємо, що новим зображенням на головній сторінці пошуковик Google уже багато років вітає українців із головним національним святом. До прикладу, у 2022 році назва компанії в пошуковику була написана жовто-блакитною смужкою. Дудл був виконаний у жовтому та синьому кольорах. На ньому зображувалися люди, які тримаються за руки. Вони дивляться в небо, де великий птах несе у дзьобі жовто-блакитну стрічку.