Макрон офіційно оголосив Олімпійські ігри відкритими (фото)

26 липня у Парижі, столиці Франції, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024

Попри негоду, столиця Франції засяяла олімпійськими вогнями, а мільйони людей по всьому світу долучилися до цього грандіозного свята спорту.

Президент Франції Еммануель Макрон офіційно оголосив Ігри відкритими, а поруч з ним на трибуні перебував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Цьогорічна церемонія стала особливою. Замість традиційної ходи спортсменів на стадіоні, організатори запропонували незвичайне рішення: парад невеликих кораблів та човнів зі спортсменами всіх країн річкою Сена. Однак, дощ вніс свої корективи в сценарій заходу.

Україну на Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Прапор України на церемонії відкриття несли призери Олімпіади в Токіо – тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади виступила Леді Гага.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.