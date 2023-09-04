Візит на передову та обіцянка військовим: звернення Зеленського (відео)

Володимир Зеленський сьогодні вручив понад 50 нагород

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав бойові бригади на Донеччині та на Запорізькому напрямку фронту. Про це голова держави заявив у вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма? 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-тя механізована, 59-та мотопіхотна. Кожна – потужна. Всіма пишаюся. І дякую вам за щирість, хлопці! Запорізький напрямок. 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за службу! Всім!», – наголосив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова держава зазначив, що важливо спілкуватися та підтримувати українських воїнів.

«Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці», – додав Зеленський.

Крім того, президент нагородив військових лікарів, подякував колективам стабпунктів.

«Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Володимир Зеленський сьогодні вручив понад 50 нагород. Зокрема, вручив «Золоті Зірки» Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота.

Нагадаємо, триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.