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Масований російський удар по Україні та теракт у Москві. Головне за 22 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масований російський удар по Україні та теракт у Москві. Головне за 22 березня
фото з соцмереж

Сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина

Масований російський удар по Україні, теракт у Москві, принцеса Уельська зізналася, що має рак. «Главком» склав добірку новин 22 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зізналася, що має рак

Принцеса Уельська лікується від раку. Як повідомив Кенсінгтонський палац, майбутня королева наразі проходить курс хіміотерапії, який розпочався в лютому. 42-річна Кейт Міддлтон була госпіталізована 16 січня для «серйозної операції на черевній порожнині», яка була визнана успішною. На момент операції вважалося, що її стан не є онкологічним, оскільки жодні аналізи не підтвердили наявність раку. Однак післяопераційні тести підтвердили наявність раку.

Масова стрілянина і вибухи у Москві

Сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих.

Так, кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.

Як зазначають Telegram-канали, відомо щонайменше про 40 загиблих та понад 100 поранених станом на 20:15.

Згодом концертний зал загорівся, над ним видно клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Крім того, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол». Пожежу не можуть почати гасити, оскільки очікують на спецпідрозділи.

НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше не вестиме свій реєстр міжнародних спонсорів війни, який викликав обурення деяких партнерів України. Про це Нацагентство повідомило на своєму порталі.

НАЗК заявило, що передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі «Міжнародні спонсори війни» порталу «Війна і санкції».

Масований російський удар по Україні

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу.

США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ

Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Про це повідомляє Financial Times.

Джерела видання повідомили, що неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони. Обидва розвідувальні підрозділи неухильно розширювали свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року.

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Теги: Кейт Міддлтон рак війна теракт обстріл

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