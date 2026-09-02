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СБУ та розвідка зірвали теракт проти одного з лідерів російської опозиції

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ та розвідка зірвали теракт проти одного з лідерів російської опозиції
Правоохоронці встановлюють усі обставини підготовки нападу та осіб
фото: СБУ

Російські спецслужби планували атаку на опозиційного діяча, який приїхав до України на День Незалежності

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запобігла теракту, який Федеральна служба безпеки Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву СБУ.

За даними спецслужби, російський опозиціонер прибув до України з нагоди Дня Незалежності. Саме під час його перебування в Україні російська ФСБ планувала здійснити проти нього теракт. Операцію із запобігання нападу провели СБУ та ГУР. Інших деталей щодо підготовки теракту та обставин його викриття спецслужби наразі не розкривають.

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини підготовки нападу та осіб, які можуть бути причетні до його організації. У СБУ не повідомили ім’я російського опозиціонера, проти якого, за даними спецслужби, готувався теракт. За даними ЗМІ, ФСБ планували ліквідувати заступника командира РДК Степана Каплунова.

Степан Каплунов є заступником командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи. Він бере участь у діяльності підрозділу, який воює на боці України проти російських військ. 1 вересня в РДК заявили, що Каплунова кілька днів тому нібито викрали невідомі у дворі його будинку. 

Варто нагадати, що бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України уразили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі.

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Теги: СБУ Україна ГУР

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