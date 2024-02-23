Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Поки що жодних звинувачень висунуто не було
Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень. Про це пише Bloomberg.
Розслідування, які перебувають на різних стадіях, розглядають такі питання, як шахрайство у сфері закупівель, підміна продукції, крадіжки, шахрайство або корупція, а також нецільове використання коштів.
«Ми не підтвердили жодного з таких звинувачень, хоча це може змінитися в майбутньому», – заявив генеральний інспектор Сторч.
Він також попередив, що, ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань зловживань. За його словами, аудитори вже виявили «напругу і прогалини» у наданні допомоги. Наприклад, перевірки виявили неповні маніфести на вантажі, що переправляються в Україну через Польщу.
Незважаючи на проблеми, Сторч зазначив, що Пентагон «добре відреагував» на потреби України у військовій допомозі «з оперативністю, яка полягає в тому, щоб здійснити, по суті, місію з транспортування і постачання» ще до того, як більша частина обладнання потрапить в Україну.
Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами.
У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.
Коментарі — 0