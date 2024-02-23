Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань зловживань
фото з відкритих джерел

Поки що жодних звинувачень висунуто не було

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень. Про це пише Bloomberg.

Розслідування, які перебувають на різних стадіях, розглядають такі питання, як шахрайство у сфері закупівель, підміна продукції, крадіжки, шахрайство або корупція, а також нецільове використання коштів.

«Ми не підтвердили жодного з таких звинувачень, хоча це може змінитися в майбутньому», – заявив генеральний інспектор Сторч.

Він також попередив, що, ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань зловживань. За його словами, аудитори вже виявили «напругу і прогалини» у наданні допомоги. Наприклад, перевірки виявили неповні маніфести на вантажі, що переправляються в Україну через Польщу.

Незважаючи на проблеми, Сторч зазначив, що Пентагон «добре відреагував» на потреби України у військовій допомозі «з оперативністю, яка полягає в тому, щоб здійснити, по суті, місію з транспортування і постачання» ще до того, як більша частина обладнання потрапить в Україну.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами. 

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

Читайте також: Американські зброярі відмовляються працювати на Пентагон – The Wall Street Journal
Теги: інспектор корупція Пентагон шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процес навчання українських пілотів на F-16 ще триває
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
24 сiчня, 09:51
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
24 сiчня, 12:58
За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ
25 сiчня, 19:27
Лієв пропонував відкрите спілкування Telegram-каналу «Труха», а також Дар’ї Каленюк та Віталію Шабуніну з Центру протидії корупції
Лієв вигадав, як довести свою невинуватість у розкраданні коштів Міноборони
2 лютого, 15:56
У Москві для гасіння пожежі використали авіацію МНС Росії
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
9 лютого, 06:30
Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер
«Це лише початок». Пентагон прокоментував удари по проіранських бойовиках
6 лютого, 04:50
Пентагон прокоментував зміни у керівництві ЗСУ
Пентагон зробив нову заяву щодо призначення очільника ЗСУ
9 лютого, 06:54
Сім'я Гринкевичів
На майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт
12 лютого, 10:49
Очільник Пентагона вкотре потрапив до лікарні за останній час
Шеф Пентагона знову опинився у лікарні: нові подробиці (оновлено)
12 лютого, 09:19

Політика

Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні
Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну
НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні
НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні
Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
46K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
41K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
15K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
11K
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
9765
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого

Новини

Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Вчора, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Вчора, 00:45

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua